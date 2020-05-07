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Команда Халка уже тренируется. Игроки трогают друг друга, забыв о безопасности

09:45
Халк отвечает на вопросы журналистов после тренировки. Фото Reuters Халк. Фото Reuters Тренировка «Шанхай Шанган». Фото Reuters
Халк отвечает на вопросы журналистов после тренировки. Фото Reuters
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Игроки клуба «Шанхай Шанган» проводят полноценные тренировки во время мировой пандемии коронавируса. За клуб выступает бывшая звезда «Зенита» — Халк, а также такие известные футболисты, как Оскар и Рикарду Лопес. В Китае большинство ограничений уже снято, поэтому команды начинают готовиться к возобновлению национального чемпионата.

Тренировка «Шанхай Шанган». Фото Reuters
Тренировка «Шанхай Шанган». Фото Reuters

Во время занятий игроки и персонал снимают маски и проводят полноценные контактные тренировки.

По данным Worldometers на 7 мая, общее число зараженных в мире достигло 3 820 689 человек. Зафиксировано 265 094 летальных исхода от инфекции, вылечилось 1 303 097 человека.

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