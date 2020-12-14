Колосков отреагировал на решение признать Яшина лучшим вратарем в истории

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение признать Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола.

Издание France Football признало советского голкипера лучшим в своем амплуа. Яшин вошел в символическую сборную «Золотого мяча». Лучшим на своей позиции его признала комиссия из 140 журналистов.

— Для меня это никакая не новость, — сказал Колосков. — Лев Иванович неоднократно побеждал во всяких опросах и голосованиях. Всегда оказывалось, что Яшин — вратарь номер один на все времена. Это еще одно подтверждение, данное звание закреплено за Яшиным навсегда.

(Владимир Пушкарев)