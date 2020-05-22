Кого американский клуб по ошибке «назначил» главным тренером? Его путают со Стамом уже не в первый раз

Новичок MLS «Цинцинатти» допустил курьезную ошибку при объявлении имени нового главного тренера. В Twitter клуб сообщил, что команду возглавит бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Милана» Яп Стам. Однако вместо него было размещено фото другого человека, который, впрочем, довольно похож на голландца.

Оказалось, что это соотечественник Стама и тоже тренер Тинус ван Тойненбрук, который сейчас возглавляет юношескую команду «Аякса».

Сам ван Тойненбрук рассказал, что его путают со Стамом не в первый раз.

— Я услышал об инциденте от матери одного из моих бывших учеников. Все теперь меня спрашивают, как меня занесло в Америку, — цитирует BBC ван Тойненбрука. — Меня уже путали с Япом Стамом, причем на официальном сайте «Аякса». Со мной это часто бывает, особенно в отпуске, когла люди кричат: «Эй, это же Яп Стам!».

«Цинциннати» признал ошибку, удалил твит и написал новый, уже с настоящим Стамом. Ляп пресс-службы клуба стал вирусным, и пользователи Twitter уже успели назначить в «Цинциннати» много известных людей и персонажей, славящихся отсутствием волос на голове.