Форвард «Порту» Зе Луиш, выступавший ранее за «Спартак» отметил, что очень любит Москву.

Что парень с острова Фогу в Кабо-Верде забыл в России? Было страшно, — цитирует официальный сайт УЕФА на русском Зе Луиша. — Но я поговорил кое с кем, спросил совета. Поговорил с игроками, которые жили в России. С бразильцами — Ромуло, например. Позвонил, задал вопросы. Получил информацию и решился.

Понравилось ли в Москве? Город меня очень удивил. Мне так понравилось в Москве, что всякий раз, когда у меня выходные, я лечу в Москву. У меня же еще девушка оттуда. Да, там холодно и все такое, но в этом городе есть все. Высокий уровень жизни, продвинутый город. За это я люблю Москву.

28-летний Зе Луиш провел 109 матчей за «Спартак», забил 35 матчей и сделал 24 результативные передачи. Он перешел в «Порту» летом 2019 года.