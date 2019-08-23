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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Клуб третьего норвежского дивизиона подписал контракт с 16-летним Месси. Причем его зовут Лионель

15:35
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Клуб третьего норвежского дивизиона «Юнкерен» заключил контракт с 16-летним футболистом по имени Лионель Месси, сообщает VG.

Cообщается, что первоначально звали Даниэль Аре Кнутсен, но впечатлившись игрой настоящего Месси, что решил полностью поменять свое имя в честь аргентинца.

— Я планировал поменять имя, Месси — мой самый большой кумир, — рассказал футболист. — В чем-то я похож на него, но мой талант, явно не так велик, как у него.

    

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