Клуб третьего норвежского дивизиона подписал контракт с 16-летним Месси. Причем его зовут Лионель

Клуб третьего норвежского дивизиона «Юнкерен» заключил контракт с 16-летним футболистом по имени Лионель Месси, сообщает VG.

Cообщается, что первоначально звали Даниэль Аре Кнутсен, но впечатлившись игрой настоящего Месси, что решил полностью поменять свое имя в честь аргентинца.

— Я планировал поменять имя, Месси — мой самый большой кумир, — рассказал футболист. — В чем-то я похож на него, но мой талант, явно не так велик, как у него.