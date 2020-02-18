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Клуб MLS «Цинциннати» уволил тренера, обвиняемого в расизме

20:48

Клуб MLS «Цинциннати» уволил главного тренера Рона Янса, сообщает AP. Ранее специалист был временно отстранен от работы в связи с расследованием дела о расистских высказываний, которые он якобы допустил в раздевалке.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Йоанн Дамет.

В сезоне-2019 «Цинциннати» дебютировал в MLS и показал худший результат в лиге — 24 очка в 34 играх и только 31 забитый мяч.

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