Клуб из Саудовской Аравии прекратил сотрудничество с катарской авиакомпанией

Клуб "Аль-Ахли" из Джиддды (Саудовская Аравия) прекратил сотрудничество с компанией Qatar Airways, сообщает официальный Твиттер клуба. Ранее ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма. Кроме того, все шесть стран закрыли свое воздушное пространство для авиакомпании Qatar Airways.

Проведение чемпионата мира-2022 в Катаре из-за разрыва дипломатических отношений находится под угрозой срыва.