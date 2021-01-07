Клуб Бекхэма «Интер Майами» уволил главного тренера Диего Алонсо
17:23
Диего Алонсо покинул пост главного тренера «Интер Майами», сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что стороны расстались по взаимному согласию.
Диего Алонсо стал первым главным тренером клуба, основанного в 2019 году. В сезоне-2020 команда заняла десятое место в Восточной конференции с 7 победами, 3 ничьими и 13 поражениями.
Совладельцем и президентом «Интер Майами» является экс-капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм.
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