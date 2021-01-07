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Клуб Бекхэма «Интер Майами» уволил главного тренера Диего Алонсо

17:23
Диего Алонсо. Фото ФК "Интер Майами"
Диего Алонсо. Фото ФК "Интер Майами"

Диего Алонсо покинул пост главного тренера «Интер Майами», сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что стороны расстались по взаимному согласию.

Диего Алонсо стал первым главным тренером клуба, основанного в 2019 году. В сезоне-2020 команда заняла десятое место в Восточной конференции с 7 победами, 3 ничьими и 13 поражениями.

Совладельцем и президентом «Интер Майами» является экс-капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм.

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