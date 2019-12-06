Клуб Бекхэма дебютирует в MLS 1 марта

«Интер» из Майами, которым владеет известный футболист Дэвид Бекхэм, стартует в MLS 1 марта 2020 года гостевым матчем против «Лос-Анджелеса», информирует пресс-служба лиги.

Свой первый матч на своем поле «Интер» проведет 14 марта против «Лос-Анджелес Гэлакси».

Напомним, что домашние матчи «Интер» будет проводить на стадионе в Форт-Лодердейле, вмешающем 19 тысяч зрителей. Через несколько лет клуб должен переехать на арену в Майами на 26 тысяч зрителей.