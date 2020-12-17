Клопп второй год подряд назван тренером года ФИФА

Немец Юрген Клопп назван лучшим тренером 2020 года по версии ФИФА. В 2020 году «Ливерпуль» под его руководством стал чемпионами Англии, впервые за 30 лет.

Клопп выигрывает награду второй год подряд. В этом году он обошел в шорт-листе Марсело Бьелсу из «Лидса» и Ханса-Дитера Флика из «Баварии».

У женщин награду выиграла Зарина Вигман из сборной Голландии. Для нее это также вторая награда — ранее она победила в 2017 году.