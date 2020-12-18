Клопп шокирован решением присудить ему награду «тренер года ФИФА»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатленими от победы в голосовании за приз тренеру года ФИФА. В шорт-листе немецкий специалист обошел Ханса Флика из «Баварии» и Марсело Бьелсу из «Лидса».

— Я в шоке. Я не ожидал, потому что выиграл награду в прошлом году, — цитирует Goal Клоппа. — Мне нужно поблагодарить многих людей, особенно моих тренеров. Если бы я знал, что мы победим, я бы пригласил сюда тренеров. То, что мы сделали за последние годы — за это нужно благодарить этих парней.

Это был особенный год, но, к сожалению, не в положительном смысле. Но для фанатов «Ливерпуля» мы сделали хотя бы что-то приятное в этот непростой период.