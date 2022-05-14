Китай отказался от проведения Кубка Азии в 2023 году

Китай не будет проводить Кубок Азии по футболу в 2023 году из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, сообщает AP.

«Пострадавшему от пандемии китайскому оргкомитету в настоящее время сложно взять на себя обязательства и организовать проведение Кубка Азии в следующем году в полностью открытом режиме», — говорится в заявлении оргкомитета.

Первоначально Кубок Азии по футболу должен был пройти в Китае с 16 июня по 16 июля 2023 года.

Действующим обладателем Кубка Азии является сборная Катара, победившая в 2019 году. В финальную часть Кубка Азии отбираются 24 команды.