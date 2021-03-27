Кейлор Навас проиграл судебный иск о клевете на родине

Вратарь «ПСЖ» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас проиграл иск об ущербе, якобы нанесенном его репутации футбольными функционерами, информирует France Football.

Скандал начался, когда бывшие боссы федерации футбола Коста-Рики Адриан Гутьеррес и Хуан Карлос Роман выступили в интервью с обвиненимяи в адрес Наваса и его партнеров по сборной Брайана Руиса и Селсо Борхеса — те в 2014 году якобы угрожали помочь национальной команде проиграть, чтобы колумбийца Хорхе Луиса Пинто уволили с поста главного тренера. За эти обвинения футболисты напали на чиновников и инициировали потасовку.

Навас и его партнеры запрашивали за репутационный ущерб 60 тысяч долларов, но получили только 5 тысяч. Также с ответчиков сняли обвинения в клевете и постановили, что конфликт проходил во время встречи, на которой присутствовали только ее участники без свидетелей. Поэтому суд частично удовлетворил требования обеих сторон.