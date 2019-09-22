Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Кажется, в MLS забит гол года. Согласны?

09:35

Нападающий «Колорадо» Кеи Камара забил эффектный гол в матче регулярного чемпионата MLS против «Спортинг Канзас-Сити» (3:2). Форварда из Сьерра-Леоне в штрафной держали двумя руками, но он сумел пробить в падении через себя в девятку.

До гола Камара «Спортинг» вел 2:0, Камара сократил отставание, а во втором тайме «Колорадо» забил еще два мяча и одержал волевую победу.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир