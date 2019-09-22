Кажется, в MLS забит гол года. Согласны?

Нападающий «Колорадо» Кеи Камара забил эффектный гол в матче регулярного чемпионата MLS против «Спортинг Канзас-Сити» (3:2). Форварда из Сьерра-Леоне в штрафной держали двумя руками, но он сумел пробить в падении через себя в девятку.

До гола Камара «Спортинг» вел 2:0, Камара сократил отставание, а во втором тайме «Колорадо» забил еще два мяча и одержал волевую победу.