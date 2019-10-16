Катар проведет Кубок наций Персидского залива без трех бойкотирующих стран

Катар проведет Кубок наций Персидского залива без трех сборных, которые его бойкотируют, сообщает «РИА Новости».

Катар уже более двух лет находится под блокадой соседних стран — Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ. В июне 2017 года они разорвали с Дохой дипотношения, обвинив ее в поддержке терроризма, и установили ее транспортную и экономическую блокаду.

Турнир стартует 27 ноября, в нем традиционно участвуют команды восьми стран региона.