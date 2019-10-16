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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Катар проведет Кубок наций Персидского залива без трех бойкотирующих стран

00:02

Катар проведет Кубок наций Персидского залива без трех сборных, которые его бойкотируют, сообщает «РИА Новости».

Катар уже более двух лет находится под блокадой соседних стран — Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ. В июне 2017 года они разорвали с Дохой дипотношения, обвинив ее в поддержке терроризма, и установили ее транспортную и экономическую блокаду.

Турнир стартует 27 ноября, в нем традиционно участвуют команды восьми стран региона.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191015/1559832911.html

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