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«Каспий» отказывается платить зарплату игрокам из-за коронавируса

07:48
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«Каспий» приостановил действие контрактов игроков в связи с чрезвычайным положением, введенным в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает Kazfootball. Футболисты получили письмо, в котором указано, что актауский клуб в одностороннем порядке приостанавливает действие заключенных контрактов. Документ подписан временным исполняющим обязанности руководителя клуба Ерланом Есимовым.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 214 894 человек. Умерших — 8 732, выздоровевших — 83 313. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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Дополнительная информация:

http://kazfootball.kz/news/47946

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