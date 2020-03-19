«Каспий» отказывается платить зарплату игрокам из-за коронавируса

«Каспий» приостановил действие контрактов игроков в связи с чрезвычайным положением, введенным в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает Kazfootball. Футболисты получили письмо, в котором указано, что актауский клуб в одностороннем порядке приостанавливает действие заключенных контрактов. Документ подписан временным исполняющим обязанности руководителя клуба Ерланом Есимовым.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 214 894 человек. Умерших — 8 732, выздоровевших — 83 313. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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