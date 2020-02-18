Касильяс сообщил президенту «Порту» о завершении карьеры футболиста

Президент «Порту» Жорже Нуну Пинту сообщил, что вратарь клуба Икер Касильяс объявил о завершении карьеры. Испанский голкипер в мае 2019 года перенес инфаркт, после чего не выходил на поле в официальных матчах, однако об уходе из футбола официально не объявлял.

На днях он заявил об участии в выборах президента Королевской испанской федерации футбола.

На протяжении всей профессиональной карьеры до 2015 года Касильяс защищал цвета «Реала», после чего перешел в «Порту».