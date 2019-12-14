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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Каррера выиграл первый матч в Греции. Вот что он сказал сразу после финального свистка

23:08
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Главный тренер АЕК Массимо Каррера после победы в гостевом матче 14-го тура чемпионата Греции над «Ксанти» (1:0) поблагодарил своих игроков.

— Мы знали, что будет тяжелый матч. Игроки отдали все силы на поле, команда действительно хотела победить, поздравляю моих футболистов, — сказал Каррера в послематчевом интервью. — Сегодня мы начали играть по схеме «3-5-2», она будет меняться в зависимости от матча, базовой будет схема «4-2-3-1».

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