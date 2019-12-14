Каррера выиграл первый матч в Греции. Вот что он сказал сразу после финального свистка

Главный тренер АЕК Массимо Каррера после победы в гостевом матче 14-го тура чемпионата Греции над «Ксанти» (1:0) поблагодарил своих игроков.

— Мы знали, что будет тяжелый матч. Игроки отдали все силы на поле, команда действительно хотела победить, поздравляю моих футболистов, — сказал Каррера в послематчевом интервью. — Сегодня мы начали играть по схеме «3-5-2», она будет меняться в зависимости от матча, базовой будет схема «4-2-3-1».