Каррера отказался возглавить иранский клуб. Он хочет работать в Италии или России

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отказался возглавить иранский клуб "Персеполис".

- Ни одна итальянская команда не делала мне предложений, – цитирует ITASportPress Карреру. – Был контакт с двумя иранскими клубами, но я отказался. Ищу серьезный проект. Не хочу быть добрым и дружить с кем-либо, хочу делать свою работу. Знают, что я выиграл в России, жду, что кто-нибудь даст мне возможность проявить себя в Италии.

Я бы вернулся в Россию, чтобы тренировать, потому что у меня прекрасные воспоминания об этой стране, где показывал хорошие результаты с личной точки зрения. Жду несколько звонков, но до сих пор нет контакта.