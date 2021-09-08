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Карлуш Кейруш возглавил сборную Египта

18:10
Карлуш Кейруш. Фото AFP
Карлуш Кейруш. Фото AFP
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Новым главный тренером сборной Египта стал 68-летний португалец Карлуш Кейруш, информирует официальный сайт EFA.

Несколько дней назад было принято решение об увольнении Хоссама Эль-Бадри. Интересно, что под его руководством Египет не проиграл ни одного матча — 5 побед и 4 ничьи. После двух туров отбора на ЧМ-2022 «фараоны» занимают второе место своей группы, уступая Ливии.

К слову, Карлуш Кейруш имеет значительный опыт работы с национальными командами (Португалия, ОАЭ, ЮАР, Иран, Колумбия).

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Иван Шитик все материалы автора

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