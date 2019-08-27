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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Кантона получит награду президента УЕФА

12:45
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Эрик Кантона удостоился награды президента УЕФА, сообщается на официальном сайте организации.

— Эта награда — не только признание карьеры великого игрока с уникальным талантом, несравненным игровым стилем и несомненной харизмой, — цитирует сайт УЕФА президента организации Александера Чеферина. — Она также чествует вас за то, кем вы являетесь и кем стали: человеком, который отказывается от компромиссов, отстаивает свои ценности, высказывает свое мнение и, что еще важнее, вкладывает сердце и душу в поддержку тех вещей, в которые верит.

Награду Кантона вручат на церемонии, которая состоится в четверг в Монако.

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/insideuefa/news/newsid=2618845.html

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