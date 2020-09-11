Канадские клубы проведут матчи MLS в США

Три канадских клуба MLS — «Монреаль Импэкт», «Торонто» и «Ванкувер Уайткэпс» — проведут ближайшие матчи регулярного чемпионата в США.

Лига столкнулась с проблемой возобновления сезона, поскольку между США и Канадой все еще ограничено перемещение.

Каждый канадский клуб проведет один номинально домашний матч в американском городе.

«Монреаль» сыграет с «Филадельфией» 20 сентября в Харрисоне, штат Нью-Джерси. «Торонто» 27 сентября встретится с «Коламбус Крю» в Ист-Хартфорде, штат Коннектикут. «Ванкуверу» предстоит игра с «Портлендом» на его поле.