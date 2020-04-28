Как изменится экономика футбола после коронавируса? Отвечает Чернышов

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов, работающий генеральным менеджером клуба «Динамо» (Нови-Сад) рассказал «СЭ» как изменится экономика футбола из-за коронавируса.

— Думаю, уменьшится все. Экономика многих стран сейчас в стагнации. Заработка никакого не было, а клубы сильно зависят от спонсоров, посещаемости, телевидения. Контракты будут подписываться на меньшие суммы. Трансферная стоимость игроков снизится. Хотя некоторые уже начали озвучивать цифры в 100-150 миллионов. Возможно, цена на топовых игроков упадет не сильно, но кто их будет за такие деньги покупать? В предыдущие кризисы денег в футболе становилось меньше, требовалось время, чтобы восстановиться. Вероятно, так будет и в этот раз, — сказал Чернышов.

— В России уже два клуба ФНЛ объявили, что не выступят в первом дивизионе в следующем сезоне. Удивляет вас это? И как в Сербии финансовые дела у клубов?

— В России меня уже ничего не удивляет. Уходили «Амкар», «Анжи», «Тосно». Теперь «Луч», «Армавир». Это очень печально. Надо делать выводы, переходить на новые рельсы. Многие клубы привыкли, что есть городской, областной бюджет и живут на эту сумму. Руководители туда приходят не для поиска инвестиций, а чтобы распределять существующие деньги. Однако полагаю, большого ума для этого не надо. В Сербии пока не было заявлений, что кто-то будет сниматься. Хотя здесь и зарплаты сильно меньше, чем в России. Многие клубы Суперлиги заявили, что выплатили зарплаты футболистам и сотрудникам. (Дмитрий Зимин)

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