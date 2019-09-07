Кафу поблагодарил болельщиков за поддержку после смерти сына

Двукратный чемпион мира бразилец Кафу поблагодарил болельщиков за поддержку после смерти его сына. 29-летний Данило скончался от сердечного приступа во время игры в футбол с друзьями.

«Я и моя семья хотим поблагодарить вас за поддержку! Спасибо за каждое сообщение, за заботу, за преданность. Я читаю все сообщения, но не могу на все ответить. Ваша поддержка имеет огромное значение для моего восстановления и всей моей семьи. Пусть все продолжают молиться за нас. Ваша поддержка нас укрепляет», — написал Кафу в Intagram.