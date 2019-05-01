Жена голкипера "Порту" Икера Касильяса Сара Карбонеро опубликовала в сториз своего Инстаграма фотографию с мужем. Напомним, что 37-летний футболист в среду, 1 мая, был экстренно доставлен в больницу и прооперирован. Он перенес острый инфаркт миокарда.

– К счастью, он отделался лишь испугом. Большое спасибо всем за милые сообщения и переживания. Как сказал мне сегодня один хороший друг: жизнь иногда использует довольно странные способы напомнить нам, что нужно радоваться каждому моменту, – написала Карбонеро в своем Инстаграме.

Касильяс, которому 20 мая исполнится 38 лет, восстанавливается и не сыграет до конца текущего сезона. Не исключено, ему придется завершить карьеру.

Испанец выступает за "Порту" с 2015 года. Он выиграл чемпионат (сезон-2017/18) и Суперкубок Португалии (2018).

Вратарь долгое время играл за "Реал"​. С 1998 года он провел в составе мадридцев более 700 матчей. С "Королевским клубом" он выиграл чемпионат (5 раз), Кубок (2), Суперкубок (4) Испании, Лигу чемпионов (3), Суперкубок УЕФА (2), Межконтинентальный кубок (1) и клубный чемпионат мира (1).

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