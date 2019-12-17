Иван Злобин: «Не думаю о других вариантах, кроме «Бенфики»

Голкипер «Бенфики» Иван Злобин рассказал, есть ли у него предложения из России. В текущем сезоне он провел четыре матча, два из них — на ноль.

— У меня нет никаких предложений, — цитируют Злобина «Известия». -Сейчас я выступаю за «Бенфику», и моя голова только здесь. Не думаю о других вариантах.

— «Бенфику» многие рассматривают как клуб-трамплин. Вы ее воспринимаете так же или хотите закрепиться и выступать именно здесь?

— Считаю «Бенфику» большим клубом, который постоянно играет в Лиге чемпионов и всегда находится в чемпионской гонке внутреннего первенства Португалии. Поэтому мне бы хотелось в первую очередь закрепиться здесь. Но это не так просто, как считают многие, думая, что это якобы просто трамплин в другой клуб. «Бенфика» — настоящий гранд, и попасть в ее основной состав очень сложно.