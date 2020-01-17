Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Источник: заказчиком покушения на Ковачевича называется бывший игрок «Реала»

23:16
Дарко Ковачевич. Фото Reuters
Дарко Ковачевич. Фото Reuters
Теги:

Бывший футболист «Ювентуса», «Лацио» и «Олимпиакоса» Дарко Ковачевич подвергся нападению в пригороде Афин. 46-летний бывший игрок сборной Сербии попал под обстрел на парковке. Ковачевичу удалось уклониться от пули, упав на землю. Спортсмен повредил колено и руку и был доставлен в больницу.

Согласно информации сербского издания Telegraf, заказчиком покушения на Ковачевича был экс-защитник «Реала» Рауль Браво. Греческая полиция изучает данную версию, но пока не может найти веские доказательств вины Браво. Предполагается, что Ковачевич мог знать детали организации испанцем договорных матчей у себя на родине. Оба выступали вместе в период с 2007 по 2009 год за «Олимпиакос».

В настоящее время в Испании ведется расследование об участии Браво в организации договорных матчей. Ранее он был арестован, но позже за сумму в 100 тысяч евро выпущен под залог.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир