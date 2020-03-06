Источник: Робин ван Перси станет тренером нападающих в «Фейеноорде»

Знаменитый голландский форвард Робин ван Перси войдет в тренерский штаб «Фейеноорда», сообщает Goal.com со ссылкой на RTV Rijnmond.

По информации источника, ожидается, что 36-летний специалист станет тренером нападающих. В клубе рассчитывают, что лучший бомбардир в истории сборной Голландии поможет новичку команды, 20-летнему словацкому нападающему Роберту Боженику, раскрыть свой потенциал.

Ван Перси — воспитанник «Фейеноорда», голландец провел последние полтора года карьеры футболиста в команде из Роттердама. Летом 2019 года ван Перси завершил карьеру и стал экспертом на телевидении.