Источник: Марадона завещал забальзамировать свое тело

Бывший капитан сборной Аргентины Диего Марадона за несколько месяцев до своей смерти попросил забальзамировать свое тело, сообщает TyC Sports. По данным источника, он написал своей письме обращение, в котором рассказал, что боится смерти и хочет сохранить свое тело на много лет.

Отмечается, что семья была не в курсе этой просьбы, а письмо ей передадут в ближайшее время.

Марадона скончался 25 ноября после остановки сердца в возрасте 60 лет. Сегодня состоялась церемония прощания с аргентинцем.