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Источник: Марадона завещал забальзамировать свое тело

00:10
Диего Марадона. Фото AFP
Диего Марадона. Фото AFP
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Бывший капитан сборной Аргентины Диего Марадона за несколько месяцев до своей смерти попросил забальзамировать свое тело, сообщает TyC Sports. По данным источника, он написал своей письме обращение, в котором рассказал, что боится смерти и хочет сохранить свое тело на много лет.

Отмечается, что семья была не в курсе этой просьбы, а письмо ей передадут в ближайшее время.

Марадона скончался 25 ноября после остановки сердца в возрасте 60 лет. Сегодня состоялась церемония прощания с аргентинцем.

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