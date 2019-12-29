Источник: Кононов может возглавить брестское «Динамо»

Бывший главный тренер «Спартака», «Краснодара», тульского «Арсенала» и «Ахмата» Олег Кононов может продолжить карьеру в Белоруссии. Как сообщает «Белорусский футбол», специалист в ближайшее время может возглавить брестское «Динамо». Он якобы находится в Бресте и ведет переговоры с клубом.

Напомним, что брестское «Динамо» в этом году выиграло чемпионат Белоруссии впервые в своей истории.

Кононов покинул пост главного тренера «Спартака» 29 сентября 2019 года, после проигранного матча против «Оренбурга».

Большое интервью Олега Кононова — «СЭ»