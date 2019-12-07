Источник: Каррера сегодня подпишет контракт с АЕК

Как уже сообщал «СЭ», бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прилетел в Афины. 55-летний итальянский специалист прибыл на переговоры с греческим АЕК, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Каррера должен уже сегодня подписать контракт. Договор будет рассчитан до 2021 года.

Ранее появлялась информация, что соглашение будет заключено по схеме 1+1. Также появилась информация, что тренер по физподготовке Джорджо Д' Урбано и специалист по работе с вратарями Джанлука Риомми могут войти в тренерский штаб Карреры в АЕК. Ранее они помогали ему в «Спартаке», который Карреры возглавлял с 2016 по 2018 годы.

Под руководством итальянца красно-белые стали чемпионами России-2016/17 и выигрывали Суперкубок страны-2017.

Каррера в своей стихии! Его позвали спасать АЕК