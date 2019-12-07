Источник: Каррера подпишет контракт с АЕК в воскресенье

Массимо Каррера подпишет контракт с греческим АЕК в воскресенье, 8 декабря, сообщает Onsports. Бывший главный тренер «Спартака» прибыл в Афины для заключения соглашения. Ожидается, что он посетит игру АЕК с «Паниониосом».

Во вторник состоится официальная презентация 55-летнего специалиста.

Каррера подпишет с АЕК двухлетний контракт. Последним местом его работы был «Спартак», который он возлавлял с августа 2016 по октябрь 2018 года.