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Источник: «Интер» интересуется выступавшим за ЦСКА Думбья

13:08
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«Интер» рассматривает бывшего форварда ЦСКА Сейду Думбья в качестве одного из вариантов усиления атаки, сообщает 90 min.

В прошлом сезоне 31-летний Думбья сыграл в 22 матчах, забив два гола. За ЦСКА Думбья выступал в 2010-1016 годах, сыграв в 150 матчах, в которых забил 95 голов и отдав 36 голевых передач. Сейчас футболист является свободным агентом.

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