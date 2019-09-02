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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Источник: экс-полузащитник «Зенита» Маркизио может оказаться в одной команде с выступавшим за ЦСКА Витинью

09:26
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Бывший полузащитник «Зенита» Маркизио попал в сферу интересов «Фламенго», сообщает журналист Николо Шира в Twitter.

Сейчас за бразильский клуб выступает бывший нападающий ЦСКА Витинью.

Маркизио играл в питерском клубе с 3 сентября 2018 года до 1 июля этого года. За этот период 33-летний хавбек принял участие в 15 матчах за сине-бело-голубых, забив 2 гола. В составе «Зенита» Маркизио стал чемпионом России.

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