Источник: экс-полузащитник «Зенита» Маркизио может оказаться в одной команде с выступавшим за ЦСКА Витинью
09:26
Бывший полузащитник «Зенита» Маркизио попал в сферу интересов «Фламенго», сообщает журналист Николо Шира в Twitter.
Сейчас за бразильский клуб выступает бывший нападающий ЦСКА Витинью.
Маркизио играл в питерском клубе с 3 сентября 2018 года до 1 июля этого года. За этот период 33-летний хавбек принял участие в 15 матчах за сине-бело-голубых, забив 2 гола. В составе «Зенита» Маркизио стал чемпионом России.
#Flamengo is interested in Claudio #Marchisio (ex Juventus and Zenit) to replace Gustavo #Cuellar. Talks ongoing. #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) September 1, 2019
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...