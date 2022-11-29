Источник: бывший игрок «Спартака» Петкович арестован в Амстердаме со 115 килограммами наркотиков

Бывший защитник «Спартака» Душан Петкович был арестован в Амстердаме по делу о расследовании деятельности организованной преступной группы, сообщает Sportal.rs.

Петкович вместе со своим подельником Дамьяном Рогановичем были задержаны со 115 килограммами кокаина.

Всего были задержаны 8 членов преступной группы. Они подозреваются в различных нарушениях закона на территории Бельгии и Нидерландов.

Операцию по поимке преступников совместно разрабатывали представители сербской, голландской и бельгийской полиции.

Петкович в 2004 году перешел в «Спартак» из Москвы, позже выступал за подмосковный «Сатурн». В 2007 году после расторжения контракта с «Сатурном», Петкович завершил свою футбольную карьеру.