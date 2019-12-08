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Исполняющий обязанности главного тренера АЕК покинул клуб

13:41
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Исполняющий обязанности главного тренера АЕК Никос Костеноглу покинул клуб, сообщает официальный сайт команды из Афин.

В конце августа греческий специалист заменил в тренерском кресле АЕК португальца Мигела Кардозу. Клуб в турнирной таблице чемпионата Греции идет пятым. Команда набрала всего 7 очков в последних шести матчах.

Новым главным тренером АЕК должен стать Массимо Каррера. Бывший главный тренер «Спартака» уже находится в Афинах. 55-летний итальянский специалист должен подписать контракт по схеме 1+1.

Каррера прибыл в Афины. Он возглавит АЕК

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