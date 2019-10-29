Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

«Испания, я возвращаюсь». Интригующее послание от Ибрагимовича

14:53
Теги:

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович записал видеопослание, в котором пообещал вернуться в Испанию.

— Привет, Испания, — cказал Ибрагимович по-испански. — Я возвращаюсь.

Его контракт с американским клубом истечет 31 декабря 2019 года. В прошедшем сезоне 38-летний Ибрагимович провел 31 матч за «Гэлакси», забил 31 гол и отдал 8 голевых передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир