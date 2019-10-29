«Испания, я возвращаюсь». Интригующее послание от Ибрагимовича

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович записал видеопослание, в котором пообещал вернуться в Испанию.

— Привет, Испания, — cказал Ибрагимович по-испански. — Я возвращаюсь.

Его контракт с американским клубом истечет 31 декабря 2019 года. В прошедшем сезоне 38-летний Ибрагимович провел 31 матч за «Гэлакси», забил 31 гол и отдал 8 голевых передач.