«Испания, я возвращаюсь». Интригующее послание от Ибрагимовича
14:53
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович записал видеопослание, в котором пообещал вернуться в Испанию.
— Привет, Испания, — cказал Ибрагимович по-испански. — Я возвращаюсь.
Его контракт с американским клубом истечет 31 декабря 2019 года. В прошедшем сезоне 38-летний Ибрагимович провел 31 матч за «Гэлакси», забил 31 гол и отдал 8 голевых передач.
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