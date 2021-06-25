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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

«Интер Майами» о крушении жилого здания во Флориде: «Мы убиты горем»

10:34
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«Интер Майами» в Instagram опубликовал заявление в связи с обрушением жилого здания во Флориде.

«Мы убиты горем. Мысли и молитвы клуба принадлежат тем, кто непосредственно пострадал в результате этого ужасного события, повлиявшего на наше сообщество. Особая благодарность всем службам быстрого реагирования, которые делают все возможное для спасения», — говорится в сообщении.

В ночь на 25 июня во Флориде обрушилось 12-этажное жилое здание. Судьба почти ста человек остается неизвестной. По последним данным местных СМИ, погибли три человека.

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Сергей Разин все материалы автора
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