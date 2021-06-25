«Интер Майами» о крушении жилого здания во Флориде: «Мы убиты горем»

«Интер Майами» в Instagram опубликовал заявление в связи с обрушением жилого здания во Флориде.

«Мы убиты горем. Мысли и молитвы клуба принадлежат тем, кто непосредственно пострадал в результате этого ужасного события, повлиявшего на наше сообщество. Особая благодарность всем службам быстрого реагирования, которые делают все возможное для спасения», — говорится в сообщении.

В ночь на 25 июня во Флориде обрушилось 12-этажное жилое здание. Судьба почти ста человек остается неизвестной. По последним данным местных СМИ, погибли три человека.