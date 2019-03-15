Инфантино выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил соболезнования семьям и близким погибших в теракте в Новой Зеландии. В двух мечетях Крайстчерча в результате стрельбы погибли 49 человек, еще 48 находятся в больницах.

- Недавно я в первый раз в жизни посетил Новую Зеландию, - приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА. - Это прекрасная страна, в которой в гармонии живут люди разных национальностей и религиозных взглядов. Это меня поразило.

У меня просто нет слов. Это ужасная трагедия. Сейчас все наши мысли о жертвах и пострадавших. Мы должны что-то для них сделать. Это очередной урок для всех нас. Нужно становиться гораздо лучше, чем мы есть.