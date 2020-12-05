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Инфантино: «ВАР определенно не вредит футболу»

09:38
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Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на критику в адрес ВАР.

— Мы должны помнить, что ВАР впервые появился 2 года назад, а не 20 лет назад, — цитирует Goal Инфантино. — ВАР определенно помогает футболу, а не вредит ему. Мы не должны путаться между ВАР и неверными решениями, которые принимаются из-за неправильного использования системы видеопомощи в связи с недостатком опыта. Давайте не будем забывать, что судьи не росли при ВАР, для них изменились ориентиры.

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