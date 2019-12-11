Инфантино призвал к прозрачности трат на трансферы

Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал сделать схему трат на трансферы более прозрачной. Об этом он заявил во время выступления на Совете Европы.

— 7 миллиардов ежегодно тратится на трансферы, эти деньги переходят с одного счета на другой, и нам надо сделать трансферную систему более прозрачной, — цитирует ТАСС Инфантино. — В этом вопросе мы стараемся воплотить в жизнь рекомендации Европарламента и Европейской комиссии. Мы работаем над этим, я рад, что чувствую поддержку европейских институтов, поскольку наша работа ведется в общих интересах.