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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Инфантино предложил создать единую африканскую лигу

28 ноября 2019, 21:53
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Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил создать единую африканскую футбольную лигу. По его словам, такой турнир привлечет инвестиции в африканский футбол и повысит его престижность. Об этом он рассказал во время визита в ДР Конго.

— Вам нужно взять 20 лучших клубов в Африке и поместить их в единую африканскую лигу, — цитирует AFP Инфантино. — Такая лига может принести минимум 200 миллионов долларов дохода, что в одночасье поместит ее в десятку лучших в мире. Необходимо остановить отъезд африканских игроков в другие чемпионаты. Если получится собрать достаточно средств, то можно построить в каждой африканской стране стадионы международного класса. Мы обеспечим профессиональное обучение судей. Я хочу вывести африканский футбол на вершину.

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