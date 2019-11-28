Инфантино предложил создать единую африканскую лигу

Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил создать единую африканскую футбольную лигу. По его словам, такой турнир привлечет инвестиции в африканский футбол и повысит его престижность. Об этом он рассказал во время визита в ДР Конго.

— Вам нужно взять 20 лучших клубов в Африке и поместить их в единую африканскую лигу, — цитирует AFP Инфантино. — Такая лига может принести минимум 200 миллионов долларов дохода, что в одночасье поместит ее в десятку лучших в мире. Необходимо остановить отъезд африканских игроков в другие чемпионаты. Если получится собрать достаточно средств, то можно построить в каждой африканской стране стадионы международного класса. Мы обеспечим профессиональное обучение судей. Я хочу вывести африканский футбол на вершину.