Инфантино предложил обсудить идею плей-офф в национальных чемпионатах

Президент ФИФА Джанни Инфантино по итогам конгресса организацию предложил обсудить идею введения плей-офф в национальных чемпионатах, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ранее сообщалось, что Инфантино обсуждал эту идею с главой Федерации футбола Италии Габриэле Гравиной.

— Идея матчей плей-офф в чемпионатах заслуживает внимания, — сказал Инфантино. — Кому интересны чемпионаты, где большинство команд борются за второе место, а не за первое.

15-17 лет назад в Лиге чемпионов второй групповой турнир заменили на 1/8 финала. Многие переживали, что доходы снизятся из-за сокращения количества матчей. Но стоимость телеправ стала гораздо выше и клубы стали зарабатывать больше.