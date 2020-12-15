Инфантино подписал меморандум о взаимодействии футбольных ассоциаций ОАЭ и Израиля

Футбольные ассоциации ОАЭ и Израиля подписали в Дубае меморандум о взаимодействии, сообщает официальный сайт ФИФА. На церемонии присутствовали главы организаций шейх Рашид бин Хумаид аль-Нуаими и Орен Хассон, а также президент ФИФА Джанни Инфантино.

FIFA President Gianni Infantino attends historic agreement between UAE and Israel FAshttps://t.co/vySflaCrD6 pic.twitter.com/xZ0uOokb1g — FIFA Media (@fifamedia) December 14, 2020

— Я горжусь, что присутствую здесь, чтобы стать свидетелем подписания этого меморандума. Это очень важно для будущего, потому что показывает, что футбол объединяет людей. Я многого жду от этого соглашения, — сказал Инфантино. — Я сказал обоим президентам, что они могут рассчитывать на поддержку ФИФА в организации мероприятий, тренировок и совместных акций, направленных на сближение Израиля и ОАЭ.

В сентябре Израиль и ОАЭ подписали договор о нормализации отношений.