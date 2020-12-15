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Инфантино подписал меморандум о взаимодействии футбольных ассоциаций ОАЭ и Израиля

00:37

Футбольные ассоциации ОАЭ и Израиля подписали в Дубае меморандум о взаимодействии, сообщает официальный сайт ФИФА. На церемонии присутствовали главы организаций шейх Рашид бин Хумаид аль-Нуаими и Орен Хассон, а также президент ФИФА Джанни Инфантино.

— Я горжусь, что присутствую здесь, чтобы стать свидетелем подписания этого меморандума. Это очень важно для будущего, потому что показывает, что футбол объединяет людей. Я многого жду от этого соглашения, — сказал Инфантино. — Я сказал обоим президентам, что они могут рассчитывать на поддержку ФИФА в организации мероприятий, тренировок и совместных акций, направленных на сближение Израиля и ОАЭ.

В сентябре Израиль и ОАЭ подписали договор о нормализации отношений.

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