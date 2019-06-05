Инфантино ответил на критику Платини

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на критику со стороны бывшего главы УЕФА Мишеля Платини. Ранее Платини в резкой форме прокомментировал работу Инфантино и заявил, что тот нелегитимно занимает свой пост.

- Мы живем в странах, где ты можешь свободно выразить свое мнение, и это замечательно, - цитирует ТАСС Инфантино. - Что я могу сказать? Мы работали вместе девять лет и сделали многое в УЕФА. Каждый волен сам выбирать свою судьбу, но все мы ограничены правилами и законами, и если ты хочешь быть частью футбола, то должен уважать правила.

В 2015 году Платини был отстранен от футбольной деятельности за незаконное получение 2 миллионов швейцарских франков от президента ФИФА Зеппа Блаттера в 2011 году. Аналогичное наказание вынесено и самому Блаттеру. Изначально сроки дисквалификации составляли 8 лет, но после апелляций были сокращены до 6 лет.

Платини считался главным претендентом на пост президента ФИФА после ухода Зеппа Блаттера, но после отстранения обоих Инфантино заявил об участии в выборах и выиграл их в феврале 2016 года. Сегодня на конгрессе ФИФА он был переизбран на новый срок.