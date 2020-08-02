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Инфантино не будет отстранен от должности президента ФИФА на время разбирательств

10:02
Джанни Инфантино. Фото Reuters
Джанни Инфантино. Фото Reuters
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Джанни Инфантино не будет отстранен от должности президента Международной федерации футбола, несмотря на проводимое в отношении него разбирательство в Швейцарии, говорится в заявлении на сайте ФИФА.

Ранее стало известно, что специальный прокурор Швейцарии Штефан Келлер начал разбирательство в отношении Инфантино и запросил разрешение на возбуждение дела против подавшего в отставку генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера. Келлер обнаружил признаки преступного поведения, связанного со встречей Лаубера и Инфантино.

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