Инфантино не будет отстранен от должности президента ФИФА на время разбирательств

Джанни Инфантино не будет отстранен от должности президента Международной федерации футбола, несмотря на проводимое в отношении него разбирательство в Швейцарии, говорится в заявлении на сайте ФИФА.

Ранее стало известно, что специальный прокурор Швейцарии Штефан Келлер начал разбирательство в отношении Инфантино и запросил разрешение на возбуждение дела против подавшего в отставку генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера. Келлер обнаружил признаки преступного поведения, связанного со встречей Лаубера и Инфантино.