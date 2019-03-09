Инфантино дал Федерации футбола Океании "последний шанс" для избавления от коррупции

Президент ФИФА Джанни Инфантино предупредил, что его организация может принять жесткие меры в отношении Федерации футбола Океании (OFC). По его словам, федерация должна как можно скорее разобраться с коррупционными скандалами.

– Очень важно, чтобы федерация перевернула эту страницу, – цитирует AFP Инфантино, который посетил Новую Зеландию с рабочим визитом. – Это жизненно важно для сохранения футбола в этой части мира. Если кто-то еще не понял, хочу сказать, что пора прекратить злоупотреблять положением ради личной выгоды. Я уверен, что это сообщение дойдет до адресатов. Это последний шанс для Океании и ее федерации.