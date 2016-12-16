Илья Кенциг: "Сьон" приобрел Митрюшкина, чтобы потом продать назад за большие деньги"

Бывший член совета директоров швейцарской профессиональной футбольной лиги Илья Кенциг в интервью "СЭ" заявил, что "Сьон" приобрел у "Спартака" вратаря Антона Митрюшкина, чтобы затем продать подороже. По версии издания Blick российский голкипер вошел в символическую сборную первой части чемпионата Швейцарии.

– Митрюшкин регулярно получает хорошие оценки, – отметил Кенциг. – Думаю, если будет интерес, то его трансфер в другой клуб может состояться. Как я понял, это был бизнес с самого начала – взять вратаря из России, чтобы потом его продать назад за большие деньги.

- Что говорят о нем специалисты, журналисты?

– У него были матчи, в которых он спасал команду. Например, если не ошибаюсь, в домашнем поединке с "Грассхоппером". Ничего плохого о нем не читал, не слышал. И никто не говорил: мол, команда хотела менять вратаря, брать кого-то другого. Повторю, им довольны. Специалисты понимают, что это был отличный выбор в спортивном плане и также может быть хорошим бизнесом для "Сьона".

– Поначалу у Митрюшкина в Швейцарии были какие-то трудности?

– Нет. Сразу хорошо вошел в игру.

Полное интервью Кенцига