Игуаина удивил уровень футбола в MLS
06:56
Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин признался, что не ожидал, что в MLS такой высокий уровень футбола. Аргентинец перешел в американский клуб из «Ювентуса» в 2020 году.
«Я думал, что приду сюда и поиграю с сигаретой во рту, а вместо этого все сложно. MLS — сложная лига, она похожа на итальянский футбол. В Испании и Англии легче добиться успеха, а в Италии, если вы не знаете лигу, вы страдаете.
Футбол дал мне многое, но пришло время сказать достаточно и найти радость, веселье и новый футбол в городе, который удивил меня, потому что был прекрасен", — цитирует ESPN Игуаина.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю