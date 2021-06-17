Игуаина удивил уровень футбола в MLS

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин признался, что не ожидал, что в MLS такой высокий уровень футбола. Аргентинец перешел в американский клуб из «Ювентуса» в 2020 году.

«Я думал, что приду сюда и поиграю с сигаретой во рту, а вместо этого все сложно. MLS — сложная лига, она похожа на итальянский футбол. В Испании и Англии легче добиться успеха, а в Италии, если вы не знаете лигу, вы страдаете.

Футбол дал мне многое, но пришло время сказать достаточно и найти радость, веселье и новый футбол в городе, который удивил меня, потому что был прекрасен", — цитирует ESPN Игуаина.