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Игрокам MLS разрешили индивидуальные тренировки под открытым небом

23:06

Футболисты MLS смогут вернуться к индивидуальным тренировкам под открытым небом в среду, сообщает AP. MLS приостановила сезон 12 марта из-за пандемии коронавируса.

Футболист смогут проводить индивидуальные занятия при соблюдении всех правил гигиены и безопасности. Кроме того, клубы должны будут сперва предоставить план тренировок, прежде чем игрокам разрешат проводить их. План включает в себя ограничение доступа к помещениям, дезинфекцию оборудования после каждого занятия и проверку температуры.

При этом игрокам по-прежнему запрещено пользоваться внутренними помещениями объектов, включая раздевалки. По прибытии и при отъезде они должны носить индивидуальные средства защиты, персонал должен находиться на необходимом расстоянии.

Планы команд должны быть одобрены медицинским персоналом и местным экспертом по инфекционным заболеваниям, а также должны быть представлены в MLS и доведены до сведения футболистов.

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